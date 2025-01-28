Двух школьниц накачали таблетками и госпитализировали из отеля в «Москве-Сити»

Двух рязанских школьниц госпитализировали из отеля в «Москва-Сити» после того, как неизвестные дали им неизвестные таблетки. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации SHOT, две девочки из Рязани 13 и 15 лет тайком от родителей отправились в Москву, чтобы развлечься и создать интересный контент для своих социальных сетей. Девочки, учащиеся в девятом и седьмом классах, приобрели билеты на электричку и направились к высотным зданиям в «Сити». Во время прогулки они встретили несколько парней, которые предложили им таблетки.

В результате две подружки едва дотянули до «Новотеля», где из-за усталости упали на диван в лобби и заснули. Персонал отеля вызвал скорую помощь, и девочек госпитализировали с подозрением на отравление психотропными веществами. В настоящее время обе уже пришли в себя и теперь объясняют свои действия родителям.

Это уже второй раз, когда школьницы выезжают на вечеринку в Москву. Однако их предыдущая поездка была существенно короче: полиция остановила девочек, когда они курили на улице, и, выяснив, что они прибыли одни из Рязани, отправила их обратно на электричке.