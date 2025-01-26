В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которые заперли школьницу в квартире, подвергали её физическому насилию и принуждали к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

Один из обвиняемых полностью признал вину. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, г, д» ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств)», — сообщает пресс-служба.

Согласно версии следствия, злоумышленники заманили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной под ложным предлогом. Там они удерживали её против воли с 21 на 22 января, угрожая ей ножом и избивая металлическим прутом. Более того, они принудительно заставляли её принимать наркотики. Потерпевшей удалось сообщить о своём местонахождении и попросить о помощи. В итоге она обратилась в больницу.

Одному из подозреваемых уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, и сегодня в суде будет рассматриваться ходатайство следователя о заключении его под стражу. Второй обвиняемый сейчас находится в психиатрической больнице, и после его выписки будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и выборе меры пресечения, отметили в СК.