В Москве задержан наркокурьер на такси с мефедроном в музыкальной колонке

В Москве правоохранительные органы задержали пассажира такси, который перевозил наркотики в музыкальной колонке. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

В Москве задержали пассажира такси за перевоз наркотиков в музыкальной колонке. Видео © Пресс-служба столичной Госавтоинспекции

«При силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, перевозившего наркотические средства в музыкальной колонке», — указал начальник УИиОС ГУ МВД РФ по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По информации ведомства, мужчину подозревают в попытке сбыта амфетамина и мефедрона. Внутри имевшейся при нём колонки правоохранители обнаружили два свёртка с наркотическим веществом весом 0,6 и 300 граммов. По предварительным данным, задержанный забирал крупные партии наркотиков из тайников, после чего фасовал их и делал закладки. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Обвиняемый арестован.