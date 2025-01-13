Уральские силовики накрыли «фабрику Вилли Вонки» по производству конфет с психотропами

В Талице Свердловской области двое мужчин наладили бизнес по производству шоколадных конфет с начинкой из психотпропов. Фабрикой «Вилли Вонки» служила арендованная квартира, где «предприниматели» также выращивали психотпропные грибы. Историей в телеграм-канале поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Двое мужчин производили конфеты с психотропами и продавали их россиянам. Видео © Telegram / Ирина Волк

Злоумышленники арендовали квартиру в Талице, где выращивали и сушили грибы с запрещёнными веществами. Для продажи они открыли онлайн-магазин в мессенджере, смешивали измельчённые грибы с шоколадом, формировали конфеты и упаковывали их. Цена одной конфеты составляла около тысячи рублей, что приносило им до 600 тысяч рублей в месяц.

Полицейские задержали подозреваемых, ранее судимых за аналогичные преступления, и провели обыски, в ходе которых обнаружили около 400 готовых конфет, свыше килограмма расфасованного наркотика и более 300 грибов. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждены уголовные дела по статьям 228.1 и 231 УК РФ, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.