Инсценировавшую свою смерть экс-участницу «Пацанок» осудили за сбыт наркотиков

Выборгский районный суд Петербурга приговорил экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась (известна под фамилией Янголенко) к шести годам колонии общего режима. Её признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Диану задержали в феврале 2024 года в апартаментах в Толубеевском проезде, где она расфасовывала 310 граммов растительного наркотика по 56 свёрткам. По версии следствия, она была частью преступной группы, которая распространяла запрещённые вещества через интернет-магазин в Telegram. Янголенко получала от дилеров крупные партии наркотиков, фасовала их на более мелкие дозы, а затем раскладывала в «тайники-закладки».