Инсценировавшую свою смерть экс-участницу "Пацанок" арестовали за наркотики
Суд в Петербурге арестовал Диану Янголенко за покушение на сбыт наркотиков
Диана Янголенко. Обложка © Vk / НОВЫЕ ПАЦАНКИ 8
Экс-участницу шоу "Пацанки" Диану Спряталась (Янголенко) арестовал суд Санкт-Петербурга за попытку продажи нескольких пакетов наркотиков, сообщили в Объединённой пресс-службе судов города. В СИЗО девушку поместили минимум до 13 апреля.
"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Спряталась, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере)", — говорится в сообщении суда.
Следствие выяснило, что 14 февраля девушка раздобыла шесть граммов марихуаны для дальнейшей продажи. Её арестовали в апартаментах дома на Толубеевской улице. Во время обыска у девушки изъяли весы и пакетики с наркотиком. В суде экс-пацанка была против ареста и заявляла, что прекратит заниматься незаконной деятельностью.
А ранее Life.ru сообщал, что участницу шестого сезона шоу "Пацанки" Анну Тихую (Тихомирова) приговорили к 1,3 года ограничения свободы за избиение незнакомки на остановке в Москве. У потерпевшей диагностировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.