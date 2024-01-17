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17 января, 14:01

Звезду "Пацанок" приговорили к колонии за жестокое избиение девушки в Москве

Участницу "Пацанок" Тихую приговорили к 1,3 года за избиение незнакомки в Москве

Участница шоу "Пацанки" Анна Тихая (Тихомирова). Обложка © VK / Анна Тихая

Участница шоу "Пацанки" Анна Тихая (Тихомирова). Обложка © VK / Анна Тихая

Участницу шестого сезона шоу "Пацанки" Анну Тихую (Тихомирова) приговорили к 1,3 года колонии за жестокое избиение незнакомки на остановке в Москве. У пострадавшей девушки зафиксировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.

По данным Mash, Тихомирова признана виновной по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Также она обязана возместить пострадавшей моральный вред в размере 300 тысяч рублей. Звезда "Пацанок" просила условный срок, поскольку одна воспитывает девятилетнюю дочь. Однако суд назначил реальный срок с учётом предыдущей судимости Тихой за умышленное причинение вреда здоровью и убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.

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Сама пострадавшая рассказывала, что Тихая внезапно ударила её по лицу на остановке в Москве, после чего скрылась, бросив свою жертву лежать без сознания на морозе. Всё произошло в конце декабря прошлого года.

Андрей Бражников
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