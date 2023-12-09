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9 декабря, 09:48

Участницу шоу "Пацанки" накажут за ложный вызов полиции из-за "группового изнасилования"

Финалистке "Пацанок" Яне Цветковой грозит штраф за ложный вызов полиции

<p>Яна Цветкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mcboshaaaa</p>

Яна Цветкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mcboshaaaa

Финалистке четвёртого сезона шоу "Пацанки" Яне Цветковой грозит штраф за ложный вызов полиции из-за якобы группового изнасилования. По данным Mash, всё произошло 5 декабря, когда девушка отдыхала в квартире на Рублёвке. Она выпивала в компании нескольких мужчин.

Около полуночи Цветкова, видимо, сильно перебрала со спиртным, из-за чего телезвезде привиделось, что собутыльники её пленили и планируют изнасиловать. Сначала девушка попыталась выпрыгнуть с балкона третьего этажа, после чего и позвонила правоохранителям. Однако по приезду выяснилось, что всё это — выдумка. В МВД начали проверку.

Звезду российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

Звезду российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

Ранее в Москве задержали бывшую участницу "Пацанок" Анну Тихую "Тихомирову". Ей грозит до трёх лет лишения свободы за избиение девушки.

Матвей Константинов
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