Участницу шоу "Пацанки" накажут за ложный вызов полиции из-за "группового изнасилования"

Финалистке четвёртого сезона шоу "Пацанки" Яне Цветковой грозит штраф за ложный вызов полиции из-за якобы группового изнасилования. По данным Mash , всё произошло 5 декабря, когда девушка отдыхала в квартире на Рублёвке. Она выпивала в компании нескольких мужчин.

Около полуночи Цветкова, видимо, сильно перебрала со спиртным, из-за чего телезвезде привиделось, что собутыльники её пленили и планируют изнасиловать. Сначала девушка попыталась выпрыгнуть с балкона третьего этажа, после чего и позвонила правоохранителям. Однако по приезду выяснилось, что всё это — выдумка. В МВД начали проверку.