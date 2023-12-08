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8 декабря, 11:29

Звезду российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

Mash: Участницу шоу "Рабы любви" Кузнецову подозревают в организации секс-услуг

<p>Мишель Кузнецова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mishel.konflikt</p>

Мишель Кузнецова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mishel.konflikt

Участнице российского телевизионного реалити-шоу "Рабы любви" Мишель Кузнецовой грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщает Mash, её заподозрили в организации секс-услуг.

По данным телеграм-канала, в конце ноября 21-летнюю Кузнецову задержали в борделе, который располагался в квартире на Осеннем бульваре в Москве. В отношении девушки возбудили уголовное дело за оказание секс-услуг, а также организацию занятия проституцией.

Кузнецова не стесняется размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Фото © Telegram / Конфликт неизбежен (Мишель)

Кузнецова не стесняется размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Фото © Telegram / Конфликт неизбежен (Мишель)

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В настоящее время звезда реалити-шоу находится под следствием, с неё взяли подписку о невыезде.

Ранее Лайф сообщал, что в Казани жена экс-прокурора попалась на владении борделем с малолетними наркоманками. Против сутенёрши уже возбудили уголовное дело, её муж, кстати, также попал под следствие.

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Наталья Исакова
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