Звезду российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя
Mash: Участницу шоу "Рабы любви" Кузнецову подозревают в организации секс-услуг
Мишель Кузнецова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mishel.konflikt
Участнице российского телевизионного реалити-шоу "Рабы любви" Мишель Кузнецовой грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщает Mash, её заподозрили в организации секс-услуг.
По данным телеграм-канала, в конце ноября 21-летнюю Кузнецову задержали в борделе, который располагался в квартире на Осеннем бульваре в Москве. В отношении девушки возбудили уголовное дело за оказание секс-услуг, а также организацию занятия проституцией.
Кузнецова не стесняется размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Фото © Telegram / Конфликт неизбежен (Мишель)
В настоящее время звезда реалити-шоу находится под следствием, с неё взяли подписку о невыезде.
Ранее Лайф сообщал, что в Казани жена экс-прокурора попалась на владении борделем с малолетними наркоманками. Против сутенёрши уже возбудили уголовное дело, её муж, кстати, также попал под следствие.