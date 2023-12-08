Звезду российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

Участнице российского телевизионного реалити-шоу "Рабы любви" Мишель Кузнецовой грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщает Mash, её заподозрили в организации секс-услуг.

По данным телеграм-канала, в конце ноября 21-летнюю Кузнецову задержали в борделе, который располагался в квартире на Осеннем бульваре в Москве. В отношении девушки возбудили уголовное дело за оказание секс-услуг, а также организацию занятия проституцией.

Кузнецова не стесняется размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Фото © Telegram / Конфликт неизбежен (Мишель)

В настоящее время звезда реалити-шоу находится под следствием, с неё взяли подписку о невыезде.