В Казани жена экс-прокурора попалась на владении борделем с малолетними наркоманками

Гражданская жена бывшего прокурора Казани, 35-летняя Евгения П., оказалась под следствием. Ей грозит уголовный срок за владение борделем с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами. Как пишет Mash, помогал ей в этом бизнесе её супруг.

По данным следствия, женщина держала свой массажный салон до августа этого года. Однако дела пошли хуже из-за местной наркоторговки Риммы С., которую задержали с рюкзаком закладок. Она обратилась к мужу Евгении — Али, который тогда был прокурором и заодно "крышевал" салон жены.

Вместе с коллегами из прокуратуры Татарстана Игорем О. и Радмиром Н., Али оказал давление на следователей, чем спас женщину от уголовного срока. Римма в благодарность отправила Али iPhone 14 Pro, тогда-то он и попался на взятке. Когда его задержали и начали проверять родных, обнаружили и незаконный бизнес супруги.

Как оказалось, в салоне женщины клиентов обслуживали девушки, находившиеся под запрещёнными веществами. Причём, некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. На данный момент возбуждено уголовное дело против Евгении за организацию занятия проституцией.

Против Али также завели дело за превышение должностных полномочий и взятку. Римму же вновь вернули под стражу за наркоторговлю.