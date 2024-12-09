В МВД составили портрет типичного «барыги»

В России наблюдается тревожная тенденция: всё больше молодых людей занимается незаконным производством и сбытом наркотиков. В основном, этим «промышляют» мужчины в возрасте от 18 до 39 лет, заявил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

«Чаще всего местные жители, не имеющие постоянного источника дохода. Как правило, у них есть среднее общее или профессиональное образование», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Смуров отметил, что почти каждое второе преступление по статье 228.1 УК РФ совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Эксперты связывают вовлечение молодёжи в наркобизнес с отсутствием стабильной работы и перспектив, что делает их уязвимыми для криминальных структур. Недостаток возможностей для карьерного роста и низкий уровень доходов подталкивают молодых людей к поиску лёгких денег через незаконные схемы.

Наркоторговля среди подростков тоже набирает обороты. По статистике, ежедневно в России за наркопреступления судят шестерых подростков. В 2017 году за подобные преступления были осуждены более 2 тысяч несовершеннолетних. Многие из них становятся закладчиками — людьми, которые оставляют наркотики в тайниках. Этот вид деятельности привлекает молодёжь высокими доходами: за одну закладку платят от 200 до 600 рублей, а месячный доход может достигать 100–300 тысяч рублей.

Интернет сыграл значительную роль в увеличении вовлеченности подростков в наркобизнес. Теперь наркотики можно заказать онлайн, а наркомагазины активно ищут сотрудников через социальные сети и форумы. Подростки, желающие заработать, без труда находят такие предложения. Однако, как отмечают специалисты, наркоторговля — это не только высокий доход, но и огромные риски. Задержание может привести к серьёзным срокам заключения: несовершеннолетним грозит до 10 лет, а взрослым — до 20 лет лишения свободы.