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4 января, 12:31

ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге

ФСБ задержала четверых подростков, планировавших теракт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали четверых несовершеннолетних граждан, которые планировали устроить теракт в общественных местах. Преступниками оказались молодые люди 2007 и 2008 года рождения, сообщает ЦОС ФСБ России.

Задержание и допрос подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге. Видео © ЦОС ФСБ России

«Задержаны четверо граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещённой на территории РФ террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям — приготовление к террористическому акту, изготовление и хранение взрывчатых веществ.

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Ранее сообщалось, что ФСБ в Запорожской области ликвидировала готовившего теракт агента ГУР Украины. Силовики установили, что ранее подозреваемый был объявлен в розыск по подозрению в совершении особо опасных преступлений, включая попытку убийства сотрудника полиции.

Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Борис Эльфанд
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