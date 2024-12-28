ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера
Федеральная служба безопасности России предотвратила террористические акты против высокопоставленного офицера Министерства обороны и военного блогера. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в связи с подготовкой этих терактов был задержан россиянин, действовавший по указанию украинской военной разведки.
Следственные мероприятия с задержанным. Видео © ФСБ
Преступник был задержан в ходе операции ФСБ. Установлено, что он планировал теракт против офицера Минобороны и блогера, который освещал события СВО. Россиянин через мессенджер Telegram связался с сотрудником Главного управления разведки Украины под именем Андрей и стал выполнять его указания.
«По указанию куратора злоумышленник извлёк из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте, выполненное в виде полимерного корпуса с магнитным креплением и поражающими элементами в форме шариков, замаскированное под переносную музыкальную колонку», — отметили в ФСБ.
В частности, он следил за потенциальными жертвами для последующего теракта. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ объявила о предотвращении серии покушений, которые готовили украинские спецслужбы на высокопоставленных военных Минобороны. Четверо россиян были задержаны, и им грозит пожизненное заключение. На допросе один из них рассказал, что планировал взорвать высокопоставленного офицера в его служебном автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк.
ФСБ