ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера

Федеральная служба безопасности России предотвратила террористические акты против высокопоставленного офицера Министерства обороны и военного блогера. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в связи с подготовкой этих терактов был задержан россиянин, действовавший по указанию украинской военной разведки.

Следственные мероприятия с задержанным. Видео © ФСБ

Преступник был задержан в ходе операции ФСБ. Установлено, что он планировал теракт против офицера Минобороны и блогера, который освещал события СВО. Россиянин через мессенджер Telegram связался с сотрудником Главного управления разведки Украины под именем Андрей и стал выполнять его указания.

«По указанию куратора злоумышленник извлёк из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте, выполненное в виде полимерного корпуса с магнитным креплением и поражающими элементами в форме шариков, замаскированное под переносную музыкальную колонку», — отметили в ФСБ.

В частности, он следил за потенциальными жертвами для последующего теракта. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием.