ФСБ в Запорожской области ликвидировала готовившего теракт агента ГУР Украины

В Запорожской области ликвидировали агента ГУР Украины, готовившего теракт. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Кадры с места ликвидации агента ГУР Украины, готовившего теракт на территории Запорожской области. Видео © УФСБ по Запорожской области

Как рассказали в ведомстве, гражданин Украины, завербованный ГУР, разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. При задержании он пытался отстреливаться, но был ликвидирован.

«Данное лицо по указанию иностранных спецслужб изготовило самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области», — говорится в сообщении УФСБ.

На месте силовики обнаружили предмет, схожий с пистолетом системы «Макарова», сохранившиеся элементы гранаты, а также самодельное взрывное устройство.