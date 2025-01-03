ФСБ в Запорожской области ликвидировала готовившего теракт агента ГУР Украины
В Запорожской области ликвидировали агента ГУР Украины, готовившего теракт. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Кадры с места ликвидации агента ГУР Украины, готовившего теракт на территории Запорожской области. Видео © УФСБ по Запорожской области
Как рассказали в ведомстве, гражданин Украины, завербованный ГУР, разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. При задержании он пытался отстреливаться, но был ликвидирован.
«Данное лицо по указанию иностранных спецслужб изготовило самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области», — говорится в сообщении УФСБ.
На месте силовики обнаружили предмет, схожий с пистолетом системы «Макарова», сохранившиеся элементы гранаты, а также самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера. По данным ведомства, силовики задержали россиянина, которого курировал сотрудник ГУР Украины.
УФСБ по Запорожской области