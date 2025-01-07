Меткий арбалетчик порадовал московских туберкулёзников запрещёнкой и попал в прицел полиции

Наркотики, три стрелы и один мастеровитый арбалетчик понадобились постояльцам московской туберкулёзной больницы, чтобы весело отпраздновать Новый год. Сейчас затейников разыскивает полиция. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 3 января в одной из палат диспансера медсестра нашла стрелу и осколки разбитого стекла. Комната находится на ремонте, а потому не исключено, что арбалетчик ошибся окном. Ещё два болта удалось отыскать рядом с лавочкой на территории больницы. С помощью них пациентам могли передать запрещёнку, утверждают в Mash. К счастью, никто не пострадал.