Меткий арбалетчик порадовал московских туберкулёзников запрещёнкой и попал в прицел полиции
Mash: В Москве ищут пациентов тубдиспансера, которым доставили наркотики стрелой
Наркотики, три стрелы и один мастеровитый арбалетчик понадобились постояльцам московской туберкулёзной больницы, чтобы весело отпраздновать Новый год. Сейчас затейников разыскивает полиция. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, 3 января в одной из палат диспансера медсестра нашла стрелу и осколки разбитого стекла. Комната находится на ремонте, а потому не исключено, что арбалетчик ошибся окном. Ещё два болта удалось отыскать рядом с лавочкой на территории больницы. С помощью них пациентам могли передать запрещёнку, утверждают в Mash. К счастью, никто не пострадал.
Дилеры нередко проявляют изобретательность, когда пытаются скрыть свои злодеяния от блюстителей закона. Так, ранее в Колумбии была найдена крупная партия наркотиков весом 5,7 тонны, замаскированная под лук-порей.
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