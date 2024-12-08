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Регион
8 декабря, 09:33

В Ленобласти мальчик «зарядил» арбалет стеблем камыша и пробил глаз приятелю

В Ленинградской области 11-летний мальчик случайно выстрелил из игрушечного арбалета в своего приятеля и травмировал ему глаз. Сейчас полиция проводит проверку, пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает МВД по региону.

«7 декабря в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в деревне Заневка соседский мальчик выстрелил из игрушечного арбалета в глаз его 8-летнему сыну», — уточнили в ведомстве.

Ребёнок во время игры «зарядил» арбалет стеблем камыша и в шутку произвёл выстрел в сторону приятеля. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжёлое проникающее ранение глаза.

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Ранее сообщалось, что в Махачкале семейная пара подралась из-за мороженого, потому что супруга не так поняла мужа, купившего лакомство детям. Женщину доставили в больницу, где ей диагностировали разрыв селезёнки.

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freepik

Татьяна Миссуми
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