В Ленобласти мальчик «зарядил» арбалет стеблем камыша и пробил глаз приятелю

В Ленинградской области 11-летний мальчик случайно выстрелил из игрушечного арбалета в своего приятеля и травмировал ему глаз. Сейчас полиция проводит проверку, пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает МВД по региону.

«7 декабря в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в деревне Заневка соседский мальчик выстрелил из игрушечного арбалета в глаз его 8-летнему сыну», — уточнили в ведомстве.

Ребёнок во время игры «зарядил» арбалет стеблем камыша и в шутку произвёл выстрел в сторону приятеля. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжёлое проникающее ранение глаза.