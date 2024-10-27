Во Владивостоке учитель физики вёл урок у 9 класса с пистолетом в руке

В одной из школ Владивостока ученики сняли на видео преподавателя физики, который вёл урок у 9 класса с пистолетом в руке. Якобы таким образом он мотивировал детей учиться. Ролик быстро разлетелся по Сети и вызвал споры у родителей.

Учитель с пистолетом в руке. Фото © Кадр из видео Telegram / urist_pomosh

На кадрах можно увидеть, что молодой учитель действительно держит в руке предмет, похожий на пистолет. Некоторые приморцы, увидев это, потребовали немедленно уволить преподавателя. Другие же отметили, что прежде, чем наказывать мужчину, необходимо выяснить все подробности.

Видеозаписью также заинтересовалась полиция, пишет kp.ru. В ходе проверки удалось установить, что пластиковый пистолет в школу N46 принёс девятиклассник. Во время урока он достал игрушку ради шутки. Учитель, увидев это, забрал пистолет и провёл с ребятами профилактическую беседу.

«Полицейскими назначен совет по профилактике правонарушений и преступлений, на котором будет проведена работа с несовершеннолетними в присутствии педагогов и законных представителей. Также выданы официальные предостережения о недопустимости антиобщественного поведения, действий, создающих условия для совершения правонарушений», — сообщила пресс-служба ведомства.