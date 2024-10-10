На Ямале школьник выстрелил из пневматического пистолета и попал в лицо девочке

В Новом Уренгое школьник выстрелил в лицо однокласснице из пневматического пистолета. Life.ru выяснил, что мальчик и прежде приносил оружие в школу, но администрация учреждения никак не реагировала на это.

Школьник с пистолетом в Новом Уренгое. Видео © Life.ru

По нашим данным, ещё в прошлую пятницу в школе № 17 звучали выстрелы, но никаких мер принято не было. Ученики рассказали, что мальчик приобрёл оружие в даркнете и носил в барсетке. Сегодня утром паренёк решил в очередной раз похвастаться покупкой и случайно нажал на спусковой крючок. Пулька прорвала сумку и срикошетила от пола девочке в щёку. Снаряд пролетел по касательной и задел лицо, ей не потребовалась госпитализация.

Региональный СледКом завёл дела против школьной администрации и охранного предприятия. Правоохранители выясняют, как подростку удалось принести оружие в образовательное учреждение.