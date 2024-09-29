В Петербурге парень выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета

В Питере парень выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета в зоне фуд-корта в ТЦ «Атмосфера». Инцидент — на видео SHOT .

Инцидент произошёл накануне. Компания, в которой находилась восьмиклассница Алина, обедала за одним из столиков, как вдруг раздался выстрел. Девочка успела прикрыть лицо, но получила травмы. Её госпитализировали с ожогом левого предплечья первой степени. Сейчас она лечится амбулаторно. Стрелявший парень скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.