Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье. По данным SHOT , вечером 27 августа 9-летний мальчик пинал мяч на площадке во дворе школы № 2 на Новом шоссе. В какой-то момент неожиданно раздался выстрел.

Травма от пули, попавшей в ребёнка на футбольном поле в Подмосковье. Фото © SHOT

Оказалось, что в школьника выстрелили из пневматики из соседнего дома. Пуля прошла навылет по мягким тканям. Сейчас школьник и его мать едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. Стрелявшего ищут.