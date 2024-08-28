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28 августа, 12:31

Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье

Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье. По данным SHOT, вечером 27 августа 9-летний мальчик пинал мяч на площадке во дворе школы № 2 на Новом шоссе. В какой-то момент неожиданно раздался выстрел.

Травма от пули, попавшей в ребёнка на футбольном поле в Подмосковье. Фото © SHOT

Травма от пули, попавшей в ребёнка на футбольном поле в Подмосковье. Фото © SHOT

Оказалось, что в школьника выстрелили из пневматики из соседнего дома. Пуля прошла навылет по мягким тканям. Сейчас школьник и его мать едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. Стрелявшего ищут.

Подмосковные врачи спасли трёхлетнего ребёнка с пулей в ухе
Подмосковные врачи спасли трёхлетнего ребёнка с пулей в ухе
Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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