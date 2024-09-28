Пуля в нёбе: В Петербурге ребёнок попал в школьницу из пневматического пистолета

В Санкт-Петербурге ребёнок случайно выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю школьницу. Пуля попала ей в рот, сообщает SHOT.

Накануне днём пострадавшая гуляла с другими ребятами на детской площадке на улице Олеко Дундича. По предварительной информации, один из ребят рядом играл с пневматическим пистолетом и, по словам очевидцев, случайно выстрелил в сторону девочки.

Пострадавшая попала в больницу, пуля застряла у неё в горле. По информации телеграм-канала, врачи диагностировали у подростка ушибленные раны на нёбе. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.