В Подмосковье мужчина выстрелил в грудь и затылок незваному гостю в его бане

Полиция Московской области разбирается в запутанной ситуации, в ходе которой подстрелили 44-летнего мужчину из травмата. Он чудом остался жив после приглашения попариться в бане, пишет сайт MK.ru.

Инцидент произошёл днём 30 сентября в одной из деревень Клинского городского округа. Пятеро друзей решили попариться в бане. Она располагается на территории частного дома, который принадлежит мужу сестры одного из приятелей. Не поставив хозяина в известность, мужчины устроили кутёж.

Один из отдыхающих, охранник местного завода, ушёл раньше, поскольку ему надо было на смену. На выходе из дома мужчина повстречался с хозяином. Тот, недолго думая, выстрелил из травматического пистолета незнакомцу прямо в грудь, а затем в затылок.

Пострадавшему удалось выжить. Медики вытащили пули, от госпитализации он отказался. Мужчина написал заявление в полицию с требованием наказать стрелка. Свои действия стрелявший объяснил тем, что никогда прежде не видел мужчину и принял его за грабителя, поэтому реакция последовала незамедлительно.