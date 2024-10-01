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1 октября, 14:59

В Подмосковье мужчина выстрелил в грудь и затылок незваному гостю в его бане

Полиция Московской области разбирается в запутанной ситуации, в ходе которой подстрелили 44-летнего мужчину из травмата. Он чудом остался жив после приглашения попариться в бане, пишет сайт MK.ru.

Инцидент произошёл днём 30 сентября в одной из деревень Клинского городского округа. Пятеро друзей решили попариться в бане. Она располагается на территории частного дома, который принадлежит мужу сестры одного из приятелей. Не поставив хозяина в известность, мужчины устроили кутёж.

Один из отдыхающих, охранник местного завода, ушёл раньше, поскольку ему надо было на смену. На выходе из дома мужчина повстречался с хозяином. Тот, недолго думая, выстрелил из травматического пистолета незнакомцу прямо в грудь, а затем в затылок.

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Пострадавшему удалось выжить. Медики вытащили пули, от госпитализации он отказался. Мужчина написал заявление в полицию с требованием наказать стрелка. Свои действия стрелявший объяснил тем, что никогда прежде не видел мужчину и принял его за грабителя, поэтому реакция последовала незамедлительно.

Ранее Life.ru писал о мужчине, который обстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах. Злоумышленника задержали после звонка в полицию. Пострадавших нет. Что вывело мужчину из себя, неизвестно.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Алёна Зиновьева
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