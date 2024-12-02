Дагестанец избил жену до разрыва селезёнки во время ссоры из-за мороженого

В Махачкале семейная пара подралась из-за мороженого, потому что супруга не так поняла мужа, купившего лакомство детям. Женщину доставили в больницу, где ей диагностировали разрыв селезёнки. Об этом пишет Mash Gor.

По данным следствия, мужчина купил два стаканчика с мороженым своим детям. Однако младший ребёнок начал капризничать и тогда отец дал ему подержать обе порции. Это заметила мать семейства, она подумала, что старшего сына обделили и начала отчитывать супруга. Спор перерос в драку между взрослыми. Мужчины сильно толкнул женщину, и она отлетела на угол комода. В больнице пострадавшую экстренно прооперировали, у неё обнаружили разрыв селезёнки. Суд отправил агрессора в тюрьму на 9 месяцев.