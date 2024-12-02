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2 декабря, 08:30

Дагестанец избил жену до разрыва селезёнки во время ссоры из-за мороженого

В Махачкале муж покалечил жену во время ссоры из-за купленного детям мороженого

В Махачкале семейная пара подралась из-за мороженого, потому что супруга не так поняла мужа, купившего лакомство детям. Женщину доставили в больницу, где ей диагностировали разрыв селезёнки. Об этом пишет Mash Gor.

По данным следствия, мужчина купил два стаканчика с мороженым своим детям. Однако младший ребёнок начал капризничать и тогда отец дал ему подержать обе порции. Это заметила мать семейства, она подумала, что старшего сына обделили и начала отчитывать супруга. Спор перерос в драку между взрослыми. Мужчины сильно толкнул женщину, и она отлетела на угол комода. В больнице пострадавшую экстренно прооперировали, у неё обнаружили разрыв селезёнки. Суд отправил агрессора в тюрьму на 9 месяцев.

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Ранее жительница Астрахани лишилась глаза в ходе пьяной ссоры с супругом. 55-летняя пострадавшая с 50-летним супругом за ужином распивала алкоголь. Спустя какое-то время женщина решила пойти отдыхать, что не понравилось её мужу. Неадекват схватил два кухонных ножа и начал требовать продолжения домашнего «банкета». После отказа он напал на возлюбленную.

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freepik

Татьяна Миссуми
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