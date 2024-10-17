Пьяный россиянин выколол жене глаз за отказ выпить с ним

Жительница Астрахани лишилась глаза в ходе пьяной ссоры с супругом. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Установлено, что 55-летняя пострадавшая с 50-летним супругом за ужином распивала алкоголь. Спустя какое-то время женщина решила пойти отдыхать, что не понравилось её мужу. Неадекват схватил два кухонных ножа и начал требовать продолжения домашнего «банкета». После очередного отказа он ударил одним из ножей в глаз супруги. Возбуждено уголовное дело.

Ножи, с которыми неадекват бросался на жену. Фото © Telegram / Астраханская полиция

«Следствием отдела полиции Володарского района в отношении астраханца 1974 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — говорится в сообщении МВД.

Теперь астраханцу грозит до десяти лет лишения свободы.