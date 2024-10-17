Пьяный россиянин выколол жене глаз за отказ выпить с ним
МВД: В Астрахани муж выколол жене глаз за отказ выпить с ним
Жительница Астрахани лишилась глаза в ходе пьяной ссоры с супругом. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Установлено, что 55-летняя пострадавшая с 50-летним супругом за ужином распивала алкоголь. Спустя какое-то время женщина решила пойти отдыхать, что не понравилось её мужу. Неадекват схватил два кухонных ножа и начал требовать продолжения домашнего «банкета». После очередного отказа он ударил одним из ножей в глаз супруги. Возбуждено уголовное дело.
Ножи, с которыми неадекват бросался на жену. Фото © Telegram / Астраханская полиция
«Следствием отдела полиции Володарского района в отношении астраханца 1974 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — говорится в сообщении МВД.
Теперь астраханцу грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что пьяный житель Ставрополья зверски зарезал жену на глазах у троих детей. Старший сын попытался защитить маму, но невменяемый папаша с ножом в руках стал грозить убийством и ему.
Shutterstock / FOTODOM / rootstock