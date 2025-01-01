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1 января, 01:55

В Колумбии нашли 5,7 тонны наркотиков, спрятанных в луке-порее

В Колумбии было конфисковано более 5 тонн кокаина, спрятанных в виде лука-порея. Выявить криминальную находку удалось в результате успешной операции, проведённой местными правоохранителями против преступной группировки «Клан залива», сообщил в соцсети X президент Густаво Петро.

Наркотики были обнаружены как на море, так и на суше. Согласно данным главы государства, 5,7 тонны кокаина было найдено в открытом море возле Акапулько, а также на панамском судне, где наркотики прятались в коробках из-под бананов.

Помимо конфискации наркотиков, в ходе операции были уничтожены экскаваторы, которые использовались для незаконной добычи золота в колумбийском штате Антьокия. Петро подчеркнул, что данные действия являются частью более широких усилий по борьбе с наркокартелями и преступными синдикатами, пытающимися использовать страну в своих целях.

Колумбийские власти заявили, что операция продолжится, и теперь основное внимание будет уделено борьбе с незаконными золотыми шахтами, которые в последнее время привлекли внимание властей из-за их связи с наркоторговцами.

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Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что кокаиновый контрабандист Карлос Муноза будет экстрадирован из Колумбии в Россию. Это стало первым случаем, когда страна одобрила выдачу своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Timmary

Тимур Хингеев
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