В Колумбии нашли 5,7 тонны наркотиков, спрятанных в луке-порее

В Колумбии было конфисковано более 5 тонн кокаина, спрятанных в виде лука-порея. Выявить криминальную находку удалось в результате успешной операции, проведённой местными правоохранителями против преступной группировки «Клан залива», сообщил в соцсети X президент Густаво Петро.

Наркотики были обнаружены как на море, так и на суше. Согласно данным главы государства, 5,7 тонны кокаина было найдено в открытом море возле Акапулько, а также на панамском судне, где наркотики прятались в коробках из-под бананов.

Помимо конфискации наркотиков, в ходе операции были уничтожены экскаваторы, которые использовались для незаконной добычи золота в колумбийском штате Антьокия. Петро подчеркнул, что данные действия являются частью более широких усилий по борьбе с наркокартелями и преступными синдикатами, пытающимися использовать страну в своих целях.