Москвичка насмерть замёрзла в лесу во время поисков наркотиков

Девушка, которая страдает от наркотической зависимости, заблудилась и насмерть замёрзла в лесу под Клином в Московской области. Она там искала тщательно спрятанную закладку, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, неподалёку от девушки находился её парень. Однако тот не стал помогать ей, так как обиделся, что она не поделится с ним найденным. По словам молодого человека, он встречался с погибшей год. 17 декабря парочка поехала вместе за «кладом» в район деревни Бирево. Парень остался в машине, а 28-летняя девушка ушла на поиски одна. Через час та позвонила и сказала, что заблудилась. Парень же просто посоветовал ей возвращаться по своим следам.

Девушка долгое время пыталась выйти из леса, парень искал на трассе, но когда стало темно — уехал. Через пять дней родственники заявили о пропаже девушки. А 27 декабря её замёрзшее тело нашли в лесу.