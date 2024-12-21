Пара подростков погибла в Подмосковье, уединившись в гараже

В закрытом военном городке Чехов-2 в гараже обнаружили тела подростков — 17-летнего парня и 16-летней девушки. Парень решил устроить свидание для любимой в необычном месте, и чтобы не замёрзнуть, он завёл находившуюся внутри машину. Как сообщает kp.ru , в итоге пара погибла от отравления угарным газом.

Тревогу забили родители девушки, когда она не вернулась домой вовремя. Друзья рассказали о гараже, куда и отправились взволнованные взрослые. Через закрытую дверь доносился запах выхлопных газов. Прибывшие сотрудники МЧС взломали дверь гаража, где родители нашли уже мёртвых детей.

Ранее в Подмосковье произошёл похожий страшный случай. В Истре двое мужчин отравились газом во время ремонта снегохода. 42-летний Эдуард и его сосед — 32-летний Арнольд взяли по бутылочке алкоголя, чтобы работа шла хорошо, и отправились в гараж чинить снегоход. Время шло, а мужчины продолжали сидеть в непроветриваемом помещении, из-за чего в какой-то момент потеряли сознание. Близкие забили тревогу, когда они перестали поднимать трубку и отвечать на сообщения. Спасти их не удалось.