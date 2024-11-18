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18 ноября, 16:19

Ремонт снегохода обернулся трагической смертью двух друзей в Подмосковье

SHOT: Двое мужчин отравились газом во время ремонта снегохода в Подмосковье

Двое мужчин отправились в гараж в подмосковной Истре, чтобы заняться ремонтом снегохода к зиме. Через несколько часов их нашли там мёртвыми. Об этом сообщает SHOT.

42-летний Эдуард и его сосед — 32-летний Арнольд взяли по бутылочке алкоголя, чтобы работа шла хорошо, и отправились в гараж чинить снегоход. Время шло, а мужчины продолжали сидеть в непроветриваемом помещении, из-за чего в какой-то момент потеряли сознание. Близкие забили тревогу, когда они перестали поднимать трубку и отвечать на сообщения.

Гараж вскрыли. Оттуда на людей пролился резкий запах выхлопных газов. Тумблер зажигания снегохода был включён, а рядом с ним лежали два безжизненных тела. Предварительно, оба отравились газом. Эдуард работал механиком и саморучно собрал аппарат из импортных частей.

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Трое, в том числе ребёнок, погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане

Ранее в городе Сальске Ростовской области двое маленьких детей погибли в страшном пожаре. Малышей оставили без присмотра. Вытаскивал их из дома отец, который во время пожара находился неподалёку на участке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Larisa Rudenko

Владимир Озеров
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