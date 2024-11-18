Ремонт снегохода обернулся трагической смертью двух друзей в Подмосковье
SHOT: Двое мужчин отравились газом во время ремонта снегохода в Подмосковье
Двое мужчин отправились в гараж в подмосковной Истре, чтобы заняться ремонтом снегохода к зиме. Через несколько часов их нашли там мёртвыми. Об этом сообщает SHOT.
42-летний Эдуард и его сосед — 32-летний Арнольд взяли по бутылочке алкоголя, чтобы работа шла хорошо, и отправились в гараж чинить снегоход. Время шло, а мужчины продолжали сидеть в непроветриваемом помещении, из-за чего в какой-то момент потеряли сознание. Близкие забили тревогу, когда они перестали поднимать трубку и отвечать на сообщения.
Гараж вскрыли. Оттуда на людей пролился резкий запах выхлопных газов. Тумблер зажигания снегохода был включён, а рядом с ним лежали два безжизненных тела. Предварительно, оба отравились газом. Эдуард работал механиком и саморучно собрал аппарат из импортных частей.
Ранее в городе Сальске Ростовской области двое маленьких детей погибли в страшном пожаре. Малышей оставили без присмотра. Вытаскивал их из дома отец, который во время пожара находился неподалёку на участке.
Shutterstock / FOTODOM / Larisa Rudenko