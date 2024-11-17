Двое детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре в Ростовской области
Последствия пожара в доме, где погибли двое маленьких детей. Обложка © Telegram / МЧС России
В Сальске Ростовской области в страшном пожаре погибли мальчики двух и четырёх лет, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, оставленных без присмотра малышей из горящего дома вытащил их отец, который был во дворе, но, к сожалению, было уже слишком поздно.
«Пламя на 15 квадратах потушили 12 огнеборцев и три единицы техники», — говорится в МЧС.
Как выяснилось, в доме не было пожарного извещателя, который мог бы предупредить о задымлении и помочь избежать такой трагедии.
Последствия пожара в доме, где погибли двое маленьких детей. Фото © Telegram / МЧС России
А недавно в Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Оставшиеся в доме мать и четверо детей погибли. Возбуждено уголовное дело.