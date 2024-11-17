Пожар в Новосибирской области унёс жизни матери и четверых детей

В селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Погибли мать и четверо детей. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

«Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжёлом состоянии госпитализирован», — рассказали в ведомстве.