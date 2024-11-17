Пожар в Новосибирской области унёс жизни матери и четверых детей
МЧС: В Новосибирской области в результате пожара погибли мать и четверо детей
В селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Погибли мать и четверо детей. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.
«Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжёлом состоянии госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. На месте происшествия работает психолог МЧС России.
Ранее в Одинцове 21 человек пострадал при пожаре в доме для подвергшихся насилию женщин. Жилой дом горел на площади 300 квадратов. Согласно пресс-службе Следственного комитета, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель.
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