Сломанный обогреватель мог вызвать пожар в центре для жертв насилия в Одинцове
Пожар в Центре для жертв домашнего насилия в подмосковном Одинцове мог вспыхнуть из-за неисправности обогревателя. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома региона.
«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилась неисправность электрообогревателя», — сказали в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело. Все пятеро пострадавших находятся в медучреждениях.
Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента. Среди пострадавших есть дети, они находятся в реанимации.
Life.ru