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16 ноября, 09:33

Сломанный обогреватель мог вызвать пожар в центре для жертв насилия в Одинцове

Пожар в Центре для жертв домашнего насилия в подмосковном Одинцове мог вспыхнуть из-за неисправности обогревателя. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома региона.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилась неисправность электрообогревателя», — сказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. Все пятеро пострадавших находятся в медучреждениях.

Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия
Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента. Среди пострадавших есть дети, они находятся в реанимации.

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Life.ru

Николай Рюмин
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