Три ребёнка, пострадавшие в результате пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия, находятся в реанимации в ДКЦ Рошаля в Красногорске. По данным SHOT, обогреватель, в котором, предварительно, произошло замыкание, отправлен на экспертизу.

Трое детей, пострадавших при пожаре в Подмосковье, находятся в реанимации. Видео © Telegram / SHOT

Трое мальчиков, которым 4 месяца, полтора года и 2 года, находятся под присмотром врачей и близких. Они в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших, взрослых, находится в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Также очевидцев пожара в подмосковном «Доме-убежище» допросили дознаватели. На месте спасатели нашли очаг пожара, изъяли обогреватель. Версия о коротком замыкании остаётся приоритетной.