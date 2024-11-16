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16 ноября, 08:36

Трое детей, пострадавших при пожаре в Подмосковье, находятся в реанимации

Три ребёнка, пострадавшие в результате пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия, находятся в реанимации в ДКЦ Рошаля в Красногорске. По данным SHOT, обогреватель, в котором, предварительно, произошло замыкание, отправлен на экспертизу.

Трое детей, пострадавших при пожаре в Подмосковье, находятся в реанимации. Видео © Telegram / SHOT

Трое мальчиков, которым 4 месяца, полтора года и 2 года, находятся под присмотром врачей и близких. Они в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших, взрослых, находится в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Также очевидцев пожара в подмосковном «Доме-убежище» допросили дознаватели. На месте спасатели нашли очаг пожара, изъяли обогреватель. Версия о коротком замыкании остаётся приоритетной.

Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия
Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, ставшие жертвами домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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