Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия
SHOT: В подмосковном центре для жертв домашнего насилия вспыхнул новый пожар
Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.
В подмосковном центре для жертв домашнего насилия вспыхнул новый пожар. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованном видео можно увидеть пламя на втором этаже дома. Сотрудники МЧС принимаются за тушение.
Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, ставшие жертвами домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента.
Telegram / SHOT