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15 ноября, 21:19

Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

SHOT: В подмосковном центре для жертв домашнего насилия вспыхнул новый пожар

Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

В подмосковном центре для жертв домашнего насилия вспыхнул новый пожар. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованном видео можно увидеть пламя на втором этаже дома. Сотрудники МЧС принимаются за тушение.

МЧС назвало возможную причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове
МЧС назвало возможную причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове

Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, ставшие жертвами домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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