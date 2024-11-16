Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

В подмосковном центре для жертв домашнего насилия вспыхнул новый пожар. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованном видео можно увидеть пламя на втором этаже дома. Сотрудники МЧС принимаются за тушение.