МЧС назвало возможную причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове

Одной из версий пожара в частном доме в подмосковном Одинцове, где проживали жертвы домашнего насилия, является короткое замыкание электрообогревателя. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

МЧС рассматривает короткое замыкание как причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове. Видео © Telegram / МЧС России

Напомним, 15 ноября в подмосковном Одинцове, в доме для женщин, пострадавших от насилия, произошёл пожар. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента.