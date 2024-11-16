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15 ноября, 21:10

МЧС назвало возможную причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове

МЧС: Причиной пожара в Одинцове может быть короткое замыкание

Одной из версий пожара в частном доме в подмосковном Одинцове, где проживали жертвы домашнего насилия, является короткое замыкание электрообогревателя. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

МЧС рассматривает короткое замыкание как причину пожара в доме жертв домашнего насилия в Одинцове. Видео © Telegram / МЧС России

«На месте работает дознаватель МЧС России. Одна из версий произошедшего - короткое замыкание электрообогревателя», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, открытое горение ликвидировано.

Появилось видео пожара в подмосковном центре для жертв домашнего насилия
Появилось видео пожара в подмосковном центре для жертв домашнего насилия

Напомним, 15 ноября в подмосковном Одинцове, в доме для женщин, пострадавших от насилия, произошёл пожар. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Анатолий Цейко
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