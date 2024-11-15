Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 20:06

Life.ru публикует список пострадавших при пожаре в подмосковном центре для жертв насилия

Пожар в частном доме в Одинцове, где жили жертвы домашнего насилия, локализован

Дом в Одинцове, в котором временно жили жертвы домашнего насилия. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Дом в Одинцове, в котором временно жили жертвы домашнего насилия. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Пожар в частном доме в подмосковном Одинцове, где жили жертвы домашнего насилия, локализован. Как сообщили в управлении МЧС России, в момент возгорания в здании находились 26 человек, в том числе, 18 детей.

«Пожар в Подмосковье локализован. < > В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

По информации SHOT, в пожаре пострадали шесть человек: трои мамы и три ребёнка. Life.ru публикует список пострадавших и характер их травм:

  • 22-летняя Елизавета С. — отравление продуктами горения;
  • 36-летняя Ирина С. — острая реакция на стресс (ей оказана помощь на месте);
  • 35-летняя Любовь С. — закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ);
  • 1,5 года, Адам — отравление угарным газом;
  • 4 месяца, Сергей — отравление угарным газом;
  • 2 года, Михаил — отравление угарным газом.
Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве
Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве

О пожаре в доме для женщин, подвергшихся насилию, стало известно вечером, 15 ноября. Всё произошло в СНТ «Горицвет» в подмосковном Одинцове. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, она получила ожоги всего тела. Возгорание случилось на площади 300 кв.м. Оно началось в спальне на втором этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar