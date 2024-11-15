Life.ru публикует список пострадавших при пожаре в подмосковном центре для жертв насилия

Пожар в частном доме в подмосковном Одинцове, где жили жертвы домашнего насилия, локализован. Как сообщили в управлении МЧС России, в момент возгорания в здании находились 26 человек, в том числе, 18 детей.

«Пожар в Подмосковье локализован. < > В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

По информации SHOT, в пожаре пострадали шесть человек: трои мамы и три ребёнка. Life.ru публикует список пострадавших и характер их травм: