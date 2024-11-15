Life.ru публикует список пострадавших при пожаре в подмосковном центре для жертв насилия
Пожар в частном доме в Одинцове, где жили жертвы домашнего насилия, локализован
Дом в Одинцове, в котором временно жили жертвы домашнего насилия. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Пожар в частном доме в подмосковном Одинцове, где жили жертвы домашнего насилия, локализован. Как сообщили в управлении МЧС России, в момент возгорания в здании находились 26 человек, в том числе, 18 детей.
«Пожар в Подмосковье локализован. < > В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно», — рассказали в ведомстве.
По информации SHOT, в пожаре пострадали шесть человек: трои мамы и три ребёнка. Life.ru публикует список пострадавших и характер их травм:
- 22-летняя Елизавета С. — отравление продуктами горения;
- 36-летняя Ирина С. — острая реакция на стресс (ей оказана помощь на месте);
- 35-летняя Любовь С. — закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ);
- 1,5 года, Адам — отравление угарным газом;
- 4 месяца, Сергей — отравление угарным газом;
- 2 года, Михаил — отравление угарным газом.
О пожаре в доме для женщин, подвергшихся насилию, стало известно вечером, 15 ноября. Всё произошло в СНТ «Горицвет» в подмосковном Одинцове. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, она получила ожоги всего тела. Возгорание случилось на площади 300 кв.м. Оно началось в спальне на втором этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».