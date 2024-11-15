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15 ноября, 19:35

Появилось видео пожара в подмосковном центре для жертв домашнего насилия

SHOT: Площадь пожара в центре для жертв насилия в Одинцове составила 300 кв.м.

В распоряжении Life.ru оказались кадры c места пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Жилой дом горел на площади 300 квадратов, пишет SHOT.

Страшные кадры пожара в подмосковном центре для жертв насилия. Видео © Telegram / SHOT

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако по данным SHOT, травмы получили три мамы и трое детей. По предварительной информации, возгорание началось в спальне на втором этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

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О пожаре в доме для женщин, подвергшихся насилию, стало известно ранее. Всё произошло в СНТ «Горицвет» в подмосковном Одинцове. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, она получила ожоги всего тела.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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