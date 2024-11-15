Появилось видео пожара в подмосковном центре для жертв домашнего насилия
SHOT: Площадь пожара в центре для жертв насилия в Одинцове составила 300 кв.м.
В распоряжении Life.ru оказались кадры c места пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Жилой дом горел на площади 300 квадратов, пишет SHOT.
Страшные кадры пожара в подмосковном центре для жертв насилия. Видео © Telegram / SHOT
Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако по данным SHOT, травмы получили три мамы и трое детей. По предварительной информации, возгорание началось в спальне на втором этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».
О пожаре в доме для женщин, подвергшихся насилию, стало известно ранее. Всё произошло в СНТ «Горицвет» в подмосковном Одинцове. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, она получила ожоги всего тела.
Telegram / SHOT