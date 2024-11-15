Появилось видео пожара в подмосковном центре для жертв домашнего насилия

В распоряжении Life.ru оказались кадры c места пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия. Жилой дом горел на площади 300 квадратов, пишет SHOT.

Страшные кадры пожара в подмосковном центре для жертв насилия. Видео © Telegram / SHOT

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако по данным SHOT, травмы получили три мамы и трое детей. По предварительной информации, возгорание началось в спальне на втором этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».