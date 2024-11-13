Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве
Один человек пострадал при пожаре в общежитии в Москве
Один человек пострадал в результате пожара в общежитии в столичном районе Выхино-Жулебино. По данным SHOT, предварительно, пострадавший выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. У него колото-резаные раны.
Место пожара в общежитии ветеринарной академии Скрябина в Москве. Видео © SHOT
По уточнённым данным, возгорание произошло на первом этаже в спортзале общежития ветеринарной академии Скрябина, а потом пламя перекинулось на второй этаж.
Напомним, ранее в Москве загорелось общежитие ветеринарной академии Скрябина. Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода. Несколько человек было заблокировано внутри. К настоящему моменту пожар ликвидировали на площади 65 квадратов. Всего было эвакуировано 247 человек.
Life.ru