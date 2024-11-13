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Регион
13 ноября, 12:24

Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве

Один человек пострадал при пожаре в общежитии в Москве

Один человек пострадал в результате пожара в общежитии в столичном районе Выхино-Жулебино. По данным SHOT, предварительно, пострадавший выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. У него колото-резаные раны.

Место пожара в общежитии ветеринарной академии Скрябина в Москве. Видео © SHOT

По уточнённым данным, возгорание произошло на первом этаже в спортзале общежития ветеринарной академии Скрябина, а потом пламя перекинулось на второй этаж.

Напомним, ранее в Москве загорелось общежитие ветеринарной академии Скрябина. Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода. Несколько человек было заблокировано внутри. К настоящему моменту пожар ликвидировали на площади 65 квадратов. Всего было эвакуировано 247 человек.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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