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13 ноября, 10:18

В Москве горит общежитие ветеринарной академии, несколько человек заблокированы

Несколько человек заблокировано пожаром в московском районе Выхино-Жулебино. По данным SHOT, горит общежитие ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской. Люди просят о помощи из окон.

Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода. На место едут экстренные службы.

В Подмосковье на 600 квадратах горит сауна отеля Les Art Resort
В Подмосковье на 600 квадратах горит сауна отеля Les Art Resort

А ранее два человека погибли во время пожара возле Института стекла в Москве. Огонь охватил небольшую площадку возле учреждения на улице Душинской в Лефортово.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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