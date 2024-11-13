В Москве горит общежитие ветеринарной академии, несколько человек заблокированы
Несколько человек заблокировано пожаром в московском районе Выхино-Жулебино. По данным SHOT, горит общежитие ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской. Люди просят о помощи из окон.
Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода. На место едут экстренные службы.
А ранее два человека погибли во время пожара возле Института стекла в Москве. Огонь охватил небольшую площадку возле учреждения на улице Душинской в Лефортово.
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