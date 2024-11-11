В Москве два человека погибли при пожаре возле Института стекла
Два человека погибли во время пожара возле Института стекла в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Экстренные службы на месте пожара возле Института стекла в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, огонь охватил небольшую площадку возле здани учреждения на улице Душинской в Лефортово. Пламя охватило всего 10 квадратов, но прибывшие спасатели обнаружили на месте двух погибших.
Огонь потушили. Сейчас выясняются причины гибели людей и имеет ли место криминал.
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