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Регион
11 ноября, 13:45

В Москве два человека погибли при пожаре возле Института стекла

Два человека погибли во время пожара возле Института стекла в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Экстренные службы на месте пожара возле Института стекла в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, огонь охватил небольшую площадку возле здани учреждения на улице Душинской в Лефортово. Пламя охватило всего 10 квадратов, но прибывшие спасатели обнаружили на месте двух погибших.

Огонь потушили. Сейчас выясняются причины гибели людей и имеет ли место криминал.

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SHOT

Никита Никонов
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