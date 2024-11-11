Бесконечный пожар: В Новосибирске уже 12 лет жгут бараки рядом с жилым кварталом

Жители Новосибирска жалуются на бесконечный массовый пожар в квартале Тихвинском. Там уже 12 лет жгут пустующие бараки, расположенные рядом с жилой застройкой. Едкий дым проникает в квартиры граждан. Люди опасаются, что однажды и огонь перекинется на их дома.

«Вокруг нас осталось четыре барака, и три из них за последнее время горели не менее десяти раз. Горят настолько сильно, что дома дышать просто невозможно, а дом закоптился», — рассказала местная жительница Анна.

По её словам, бараки кто-то поджигает ночью. Там нередко замечают всяких маргиналов. А ещё полуразрушенные здания облюбовали подростки. Собеседница РИА «ФедералПресс» переживает, что дети могут пострадать при обрушении конструкций.