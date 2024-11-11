Бесконечный пожар: В Новосибирске уже 12 лет жгут бараки рядом с жилым кварталом
Жители Новосибирска жалуются на регулярные поджоги бараков в квартале Тихвинском
Сгоревший барак в Новосибирске. Обложка © РИА «ФедералПресс» / Светлана Возмилова
Жители Новосибирска жалуются на бесконечный массовый пожар в квартале Тихвинском. Там уже 12 лет жгут пустующие бараки, расположенные рядом с жилой застройкой. Едкий дым проникает в квартиры граждан. Люди опасаются, что однажды и огонь перекинется на их дома.
«Вокруг нас осталось четыре барака, и три из них за последнее время горели не менее десяти раз. Горят настолько сильно, что дома дышать просто невозможно, а дом закоптился», — рассказала местная жительница Анна.
По её словам, бараки кто-то поджигает ночью. Там нередко замечают всяких маргиналов. А ещё полуразрушенные здания облюбовали подростки. Собеседница РИА «ФедералПресс» переживает, что дети могут пострадать при обрушении конструкций.
Анна уточнила, что территория вокруг бараков не обнесена забором. Кроме того, там образовалась стихийная свалка — свозят крупногабаритный и строительный мусор. Местные жители даже обратились в администрацию города. Чиновники ответили, что дома признаны аварийными, однако снести их можно только после полного расселения. Дело в том, что там ещё прописаны граждане.
Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Магадане. По данным МСЧ, огонь унёс жизни двоих людей. Кроме того, один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске.