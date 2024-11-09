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Регион
9 ноября, 07:00

Один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске

Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске. По информации SHOT, инцидент произошёл около часа назад в ЖК «Курортный» на улице Тольятти. В квартирах выбиты окна, начался пожар.

Последствия взрыва газа в Пятигорске. Видео © Telegram / Ворошилов

Погиб мужчина. Ещё один человек пострадал. На месте работают экстренные службы.

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке под Воронежем
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке под Воронежем

Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в Тверском районе Москвы. В квартире загорелись стены. Пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / Ворошилов

Матвей Константинов
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