Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке под Воронежем
Один человек погиб при хлопке газа в Нововоронеже, повреждены три квартиры
Один человек стал жертвой пожара в многоэтажке в Нововоронеже, который произошёл из-за хлопка бытового газа. Как сообщили в МЧС, всего из дома спасли 32 жильца, в их числе — ребёнок.
Всё произошло на втором этаже девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже. Там разгорелся пожар в нескольких квартирах, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов. В настоящий момент огонь ликвидирован.
«Всего огнём повреждено три квартиры, пострадал подросток 2008 г.р., кроме того, обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. Вероятной причиной пожара является хлопок бытового газа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Губернатор региона Александр Гусев, в свою очередь, уточнил, что для эвакуированных организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». Всем пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее взрыв газа произошёл в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. Пять человек погибли, а ещё 11 получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
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