Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке под Воронежем

Один человек стал жертвой пожара в многоэтажке в Нововоронеже, который произошёл из-за хлопка бытового газа. Как сообщили в МЧС, всего из дома спасли 32 жильца, в их числе — ребёнок.

Всё произошло на втором этаже девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже. Там разгорелся пожар в нескольких квартирах, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов. В настоящий момент огонь ликвидирован.

«Всего огнём повреждено три квартиры, пострадал подросток 2008 г.р., кроме того, обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. Вероятной причиной пожара является хлопок бытового газа», — рассказали в пресс-службе ведомства.