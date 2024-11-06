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6 ноября, 02:28

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке под Воронежем

Один человек погиб при хлопке газа в Нововоронеже, повреждены три квартиры

Один человек стал жертвой пожара в многоэтажке в Нововоронеже, который произошёл из-за хлопка бытового газа. Как сообщили в МЧС, всего из дома спасли 32 жильца, в их числе — ребёнок.

Всё произошло на втором этаже девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже. Там разгорелся пожар в нескольких квартирах, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов. В настоящий момент огонь ликвидирован.

«Всего огнём повреждено три квартиры, пострадал подросток 2008 г.р., кроме того, обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. Вероятной причиной пожара является хлопок бытового газа», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Губернатор региона Александр Гусев, в свою очередь, уточнил, что для эвакуированных организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». Всем пострадавшим будет оказана помощь.

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Ранее взрыв газа произошёл в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. Пять человек погибли, а ещё 11 получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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