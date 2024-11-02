79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире
Взрыв газа произошёл в квартире в Самаре. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области
В Самаре произошёл взрыв газа в квартире дома Кировского района. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в Самаре. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области
«По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина», — говорится в сообщении.
На данный момент пострадавшую госпитализировали. Она находится под наблюдением врачей, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следователи начали проводить проверку по факту взрыва. На место уже выехали криминалисты следственного управления, выясняются все обстоятельства. По данным прокуратуры региона, другие квартиры в результате взрыва газа не пострадали, угрозы дому также нет.
А утром 31 октября взрыв газа произошёл в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. Пять человек погибли, а ещё 11 получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.