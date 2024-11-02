79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире

В Самаре произошёл взрыв газа в квартире дома Кировского района. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в Самаре. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

«По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшую госпитализировали. Она находится под наблюдением врачей, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.