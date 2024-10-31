В МЧС заявили об угрозе обрушения части дома в Черкесске, где рано утром взорвался газ
Шахбазян: Имеется угроза частичного обрушения в пятиэтажке в Черкесске
Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Фото © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян заявил, что существует угроза частичного обрушения здания в Черкесске, в котором ранее произошёл взрыв газа.
По его словам, плиты нависают, а трубы находятся в нестабильном положении, из-за чего угроза обрушения возрастает.
«Что касается всего дома, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. Она будет проведена после проведения разбора завалов», — заявил Шахбазян в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, что утром 31 октября в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. Пять человек погибли, а ещё 11 получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.