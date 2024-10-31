В МЧС заявили об угрозе обрушения части дома в Черкесске, где рано утром взорвался газ

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян заявил, что существует угроза частичного обрушения здания в Черкесске, в котором ранее произошёл взрыв газа.

По его словам, плиты нависают, а трубы находятся в нестабильном положении, из-за чего угроза обрушения возрастает.

«Что касается всего дома, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. Она будет проведена после проведения разбора завалов», — заявил Шахбазян в эфире телеканала «Россия-24».