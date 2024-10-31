Чудом выжившего жильца и тело ещё одного погибшего нашли в руинах пятиэтажки в Черкесске

Спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов после взрыва газа в многоэтажном доме в Черкесске. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

«К сожалению, это уже 5-ый погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на ул. Лободина в городе Черкесске пострадали 9 человек, 5 из которых погибли», — сказано в публикации.