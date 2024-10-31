Чудом выжившего жильца и тело ещё одного погибшего нашли в руинах пятиэтажки в Черкесске
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов пятиэтажки в Черкесске
Пятиэтажка в Черкесске, где взорвался газ. Telegram/МЧС Карачаево-Черкесии
Спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов после взрыва газа в многоэтажном доме в Черкесске. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.
«К сожалению, это уже 5-ый погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на ул. Лободина в городе Черкесске пострадали 9 человек, 5 из которых погибли», — сказано в публикации.
Сотрудники МЧС также нашли под руинами чудом выжившего. Его уже передали врачам, состояние пострадавшего уточняется.
Напомним, что утром 31 октября в многоквартирном доме в Черкесске взорвался газ. Это привело к разрушениям на 4 и 5 этажах. Пострадали 11 человек, в том числе мама с ребёнком, которые отказались от госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее было известно только о четырёх погибших.