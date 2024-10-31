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31 октября, 08:54

Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до четырёх

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов ещё два тела, пишет Mash.

Место взрыва газа в Черкесске. Видео © Telegram/МЧС Карачаево-Черкесии

По данным телеграм-канала, последний раз газовое оборудование, дымоход и вентиляцию в доме проверяли 2 сентября. Тогда никаких нарушений не нашли.

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Напомним, утром 31 октября в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске произошёл взрыв газа. Это привело к разрушениям на 4 и 5 этаже. Пострадало 11 человек: пятеро в тяжёлом состоянии, в том числе мама с ребёнком, некоторые от госпитализации отказались. По факту случившегося заведено уголовное дело.


Обложка ©

Telegram/МЧС Карачаево-Черкесии

Александра Вишнякова
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