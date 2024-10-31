Life.ru узнал о мусорных войнах бабули, которую соседи винят во взрыве в Черкесске
Бабушка, в чьей квартире мог взорваться газ в Черкесске, выкидывала мусор в окно
Пенсионерка, в квартире которой мог произойти взрыв газа в Черкесске, скидывала из окна мусор на соседей. Из дома бабуля не выходила, пишет SHOT со ссылкой на жильцов пятиэтажки.
Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Видео © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР
С проблемной бабушкой Аллой из трёхкомнатной квартиры на пятом этаже ничего сделать не могли, потому что у неё были признаки психического расстройства. К ней несколько раз приезжали газовики, чтобы проверить оборудование, но та никого к себе не пускала. Однажды бабуля через дверь покрыла матом полицейских.
На данный момент известно о трёх погибших. Пять человек в тяжёлом состоянии, в том числе мама с ребёнком. По факту случившегося заведено уголовное дело.