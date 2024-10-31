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31 октября, 05:41

Взрыв в пятиэтажке в Черкесске могла устроить душевнобольная бабуля

Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Фото © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР

Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Фото © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР

Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске могла устроить пожилая душевнобольная бабуля – хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Именно там находился эпицентр взрыва, пишет SHOT.

По словам местных, пожилая собственница трёхкомнатной квартиры во втором подъезде не пускала к себе газовиков. Жильцы говорят, что в последнее время бабуля совсем «слетела с катушек» и скандалила с соседями.

На данный момент известно о трёх погибших. Пять человек в тяжёлом состоянии, в том числе мама с ребёнком. По факту случившегося заведено уголовное дело.

В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяется след зарубежных спецслужб
В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяется след зарубежных спецслужб
Андрей Бражников
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