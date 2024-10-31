Взрыв в пятиэтажке в Черкесске могла устроить душевнобольная бабуля

Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске могла устроить пожилая душевнобольная бабуля – хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Именно там находился эпицентр взрыва, пишет SHOT.

По словам местных, пожилая собственница трёхкомнатной квартиры во втором подъезде не пускала к себе газовиков. Жильцы говорят, что в последнее время бабуля совсем «слетела с катушек» и скандалила с соседями.