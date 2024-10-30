В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяется след зарубежных спецслужб
Следственный комитет занимается установкой причастности сотрудников иностранных спецслужб к приготовлению взрыва в одном из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом следует из официальных судебных документов.
«В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата <...>, в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции», — сказано в документах, передаёт РИА «Новости».
Из документов также следует, что фигуранты тщательно планировали преступление, «используя конспиративную связь посредством переписки в закрытом чате мобильного мессенджера». О задержании и аресте трёх человек стало известно осенью прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что задержанных подозревают в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН.
Напомним, в прошлом году в Москве были арестованы трое подозреваемых в попытке устроить теракт в здании РУДН. Все они были арестованы.
Life.ru