В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяется след зарубежных спецслужб

Следственный комитет занимается установкой причастности сотрудников иностранных спецслужб к приготовлению взрыва в одном из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом следует из официальных судебных документов.

«В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата <...>, в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции», — сказано в документах, передаёт РИА «Новости».