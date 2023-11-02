В Москве арестованы трое обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

Столичный Замоскворецкий суд отправил под стражу трёх мужчин, обвиняемых в попытке совершить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН). Все они пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.А. Полякова, М.Д. Дёмина, Д.Г. Сергеева", — сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Так, Поляков и Сергеев проведут под стражей 2 месяца, а Дёмин — 1 месяц и 29 суток.